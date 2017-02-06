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08:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Власти Челябинской области нашли инвесторов для «Уфалейникеля»

Восемь компаний готовы инвестировать свои средства в производственную площадку предприятия «Уфалейникель». Об этом стало известно на выездном совещании в Верхнем Уфалее, которое провел губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

«Компаниям, которые инвестируют свои средства в производственную площадку “Уфалейникеля”, правительство региона, нынешние собственники и местные власти окажут всяческое содействие, в том числе и на этапе формирования инвестиционных паспортов», — заявил губернатор.

В настоящий момент восемь компаний готовы на определенных условиях инвестировать средства в реализацию проектов на производственных площадях «Уфалейникеля» или другой свободной территории округа. В целом в проработке министерства экономического развития региона находится 16 инвест-проектов.

Как уже сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе стало известно о проблемах на градообразующем предприятии Челябинской области — заводе «Уфалейникель». 730 работников отправят в простой с сохранением 2/3 зарплаты. Министерство экономического развития региона совместно с руководством завода будет заниматься вопросами стабилизации ситуации.

Предприятие планирует временно приостановить производство ввиду экономической нецелесообразности деятельности.

«Неотъемлемое условие — это выплата всех положенных по закону компенсаций трудовому коллективу предприятия, в полном объеме. Нужно сделать все для того, чтобы люди не пострадали, чтобы минимизировать все риски. Это даже не обсуждается. Прошу подключиться к контролю ситуации на “Уфалейникеле” председателя челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России Юрия Горанова», — подчеркнул Борис Дубровский.

Собственники завода ищут инвестора, который сможет сохранить и развить текущее производство до выхода на точку безубыточности. По словам главы минэкономразвития области Сергея Смольникова, через неделю завершится формирование заявки Верхнего Уфалея на получения статуса ТОСЭР. Это позволит обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет, а налог на прибыль — до 5% на пять лет.

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