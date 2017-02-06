Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
США ответили на сообщения о 20 минутах беседы Трампа с Тимошенко
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Дима Билан поделился семейным снимком
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Клуб НФЛ «Нью-Ингленд» стал пятикратным победителем Супербоула
«Зенит» не смог обыграть предпоследний клуб чемпионата Дании
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
08:23 (мск), источник: Вести Приморье

Развитие экотуризма в Приморье обсудят в рамках ТТФ 2017

С 18 по 21 мая 2017 года во Владивостоке пройдет третий Тихоокеанский туристский форум. Одной из ключевых тем для обсуждения станет развитие экологического туризма в Приморском крае.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

Как сообщил директор департамента туризма Константин Шестаков, обсуждение темы пройдет в формате круглого стола с участием как российских, так и зарубежных экспертов.

«Экологический туризм — это одно из наиболее стремительно развивающихся направлений мировой туристской отрасли, а благодаря такому прекрасному ресурсу, как особо охраняемые природные территории Приморский край способен привлечь значительные туристские потоки в регион, ведь у нас обитают самые большие кошки в мире — Амурские тигры и уникальные Дальневосточные леопарды. Но при этом важно соблюсти хрупкий баланс, при котором организация туристских и экскурсионных маршрутов по этим территориям не будет негативно сказываться на их флоре и фауне. Для этого мы должны в том числе и полагаться на успешные мировые практики организации туристской деятельности на этих уникальных территориях. Площадка форума позволит экспертам обменяться опытом и обсудить реалии развития данного направления для разработки эффективной тактики и стратегии этого вида туристической деятельности», — считает Константин Шестаков.

Глава департамента также подчеркнул, что экологический туризм — это не только любование природными достопримечательностями, но и призыв к сохранению природных ресурсов Приморского края.

По его словам, также будут прорабатываться кадровые вопросы, обсуждаться виды партнерств, необходимых для развития экотуризма, и комплекс законодательных и организационных мер, направленных на дальнейшее развитие экологического туризма в Приморском крае. Важными вопросами станут вовлечение в общее дело местного населения и транспортная доступность объектов туризма.

Напомним, что 2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых территорий. По мнению сотрудников Туристско-информационного центра Приморского края, экологический туризм станет особенно популярным в связи с тематикой года.

«У наших сотрудников уже есть полезная информация для туристов, желающих посетить приморские заповедники и особо охраняемые территории, и наши сотрудники могу помочь с планированием эко-маршрутов. Природные заповедники занимают около 20% территории нашего края, а также у нас расположен объект Всемирного наследия Юнеско — Сихотэ-Алинский горный хребет. Для иностранных туристов, особенно из Европы, это весомый “аргумент”, чтобы приехать в край. Также у нас расположены такие удивительные места, как единственный в России “Морской биосферный заповедник” или такая же уникальная “Земля леопарда”, а также единственная в мире островная тисовая роща на острове Петрова и другие потрясающей красоты места, в которые доступ туристам хоть и ограничен, но возможен», — отметила директор центра Дарья Гусева.

Она также добавила, что в 2017 году Туристско-информационный центр окажет поддержку в организации ознакомительных туров для журналистов и фотографов.

Отметим, всего в Приморье расположено около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие интересные для любителей экологического туризма достопримечательности.

Также на территории края в Хасанском районе под Нарвинским перевалом в прошлом году открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель. В этом месте исторически проходили миграционные тропы дальневосточных леопардов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь