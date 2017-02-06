В Кабмине рассказали, как будут снижаться цены на лекарства

«Несмотря на значительный объем остатков лекарств в аптечных сетях, правительство приняло решение о продлении срока продажи остатков лекарств по старым ценам до 1 апреля 2017 года. Новые партии лекарственных препаратов, которые поступят в аптеки с 1 февраля, будут продаваться по новым сниженным ценам», — сообщает Правительственный портал.

В Кабинете министров пояснили, что согласно правительственным решениям, с февраля 2017 года субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, снизили цены на лекарства в среднем на 15−30%. Следующий этап снижения цен на указанные лекарства состоится в марте. Таким образом, цены на лекарства в Украине будут постепенно приведены к уровню цен на лекарства в странах-соседях (референтных странах).

«Постепенное снижение цен на лекарства позволит обеспечить комфортный переход к государственному регулированию цен на лекарства и внедрение программы возмещения их стоимости, избежать дефицита лекарств и неудобств для граждан», — говорится в сообщении.