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08:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Кабмине рассказали, как будут снижаться цены на лекарства

Процесс снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы будет проходить постепенно.

Источник: Telegraf.com.ua

«Несмотря на значительный объем остатков лекарств в аптечных сетях, правительство приняло решение о продлении срока продажи остатков лекарств по старым ценам до 1 апреля 2017 года. Новые партии лекарственных препаратов, которые поступят в аптеки с 1 февраля, будут продаваться по новым сниженным ценам», — сообщает Правительственный портал.

В Кабинете министров пояснили, что согласно правительственным решениям, с февраля 2017 года субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, снизили цены на лекарства в среднем на 15−30%. Следующий этап снижения цен на указанные лекарства состоится в марте. Таким образом, цены на лекарства в Украине будут постепенно приведены к уровню цен на лекарства в странах-соседях (референтных странах).

«Постепенное снижение цен на лекарства позволит обеспечить комфортный переход к государственному регулированию цен на лекарства и внедрение программы возмещения их стоимости, избежать дефицита лекарств и неудобств для граждан», — говорится в сообщении.

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