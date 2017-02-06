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08:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Работодатели за месяц задолжали казахстанцам 200 млн тенге

Государственными инспекторами труда в январе выявлена задолженность по зарплате на сумму 200 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Источник: Newtimes.kz

С начала текущего года государственными инспекторами труда в 44 предприятиях Казахстана выявлена текущая задолженность по заработной плате перед 348 работниками на сумму 200 млн тенге. Руководителям данных предприятий выдано 40 обязательных для исполнения предписаний и наложено 20 штрафов на сумму 4 млн тенге.

«В результате принятых мер задолженность погашена на сумму 50 млн тенге. Защищены права более 300 работников, в том числе на 3-х предприятиях республики полностью погашена задолженность на сумму 17 млн тенге перед 158 работниками, в ТОО “СП Sareco” ― 14,9 млн тенге перед 118 работниками в Акмолинской области, в ТОО “Жамбылгипс” ― 1,1 млн тенге перед 23 работниками и ТОО “Жамбылгипсстрой” ― 1 млн тенге перед 12 работниками в Жамбылской области», — говорится в сообщении.

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