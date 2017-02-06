Работодатели за месяц задолжали казахстанцам 200 млн тенге

С начала текущего года государственными инспекторами труда в 44 предприятиях Казахстана выявлена текущая задолженность по заработной плате перед 348 работниками на сумму 200 млн тенге. Руководителям данных предприятий выдано 40 обязательных для исполнения предписаний и наложено 20 штрафов на сумму 4 млн тенге.

«В результате принятых мер задолженность погашена на сумму 50 млн тенге. Защищены права более 300 работников, в том числе на 3-х предприятиях республики полностью погашена задолженность на сумму 17 млн тенге перед 158 работниками, в ТОО “СП Sareco” ― 14,9 млн тенге перед 118 работниками в Акмолинской области, в ТОО “Жамбылгипс” ― 1,1 млн тенге перед 23 работниками и ТОО “Жамбылгипсстрой” ― 1 млн тенге перед 12 работниками в Жамбылской области», — говорится в сообщении.