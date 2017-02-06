Рособрнадзор приостановил деятельность лицензии САПЭУ в Иркутской области

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и управления» в Иркутской области. Соответствующая мера применена по результатам проведенных проверок. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Рособрнадзора РФ.

Кроме того, по результатам проведенной проверки не аккредитованы два направления ФГБОУ ВО «Московская государственная академия водного транспорта» (Экономика и управление и Юриспруденция), а также две специальности ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет в Златоусте (Сфера обслуживания и Гуманитарные науки).

«Также государственной аккредитации лишены три направления Калининградского института экономики — филиал ЧОУ ВО “Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики”: Гуманитарные науки, Экономика и управление и Сфера обслуживания», — говорится в сообщении.

Напомним, лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).