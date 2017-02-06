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09:15 (мск), источник: АиФ Омск

Муниципальный транспорт получит из бюджета Омской области 50 млн рублей

Субсидии пойдут на осуществление перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.

Муниципальный транспорт получит из бюджета Омской области 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Благодаря таким действиям можно будет сдерживать рост тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам в течение всего года. Средства предоставляются в целях софинансирования части расходов муниципального образования на компенсацию перевозчикам недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по регулируемым тарифам.

Отметим, что всего на получение субсидий было подано более 30 заявок. Все документы соответствуют требованиям.

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