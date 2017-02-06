Муниципальный транспорт получит из бюджета Омской области 50 млн рублей
Субсидии пойдут на осуществление перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.
Субсидии пойдут на осуществление перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.
Муниципальный транспорт получит из бюджета Омской области 50 млн рублей. Об этом сообщает
Благодаря таким действиям можно будет сдерживать рост тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам в течение всего года. Средства предоставляются в целях софинансирования части расходов муниципального образования на компенсацию перевозчикам недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по регулируемым тарифам.
Отметим, что всего на получение субсидий было подано более 30 заявок. Все документы соответствуют требованиям.