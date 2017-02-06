Муниципальный транспорт получит из бюджета Омской области 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Благодаря таким действиям можно будет сдерживать рост тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам в течение всего года. Средства предоставляются в целях софинансирования части расходов муниципального образования на компенсацию перевозчикам недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по регулируемым тарифам.

Отметим, что всего на получение субсидий было подано более 30 заявок. Все документы соответствуют требованиям.