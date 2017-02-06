Идею отказа от наличных средств прокомментировали в МНЭ РК

В декабре 2016 года было зафиксировано 13,6 миллиона транзакций, что на 50, 8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Сумма безналичных расчетов выросла на 59,9 процента и составила 191,8 миллиарда тенге. Число операций по снятию наличных денег достигло 21,3 миллиона транзакций (рост на 13,8 процента), а объем — 944,7 миллиарда тенге (рост на 21,7 процента). При этом объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 1 136,5 миллиарда тенге, что на 26,8 процента больше по сравнению с декабрем 2015 года. Количество транзакций составило 34,9 миллиона и увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 25,8 процента.

В Казахстане общее количество и сумма безналичных расчетов выросли более чем на 50 процентов за год, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.

По состоянию на 1 января 2017 года эмитирование платежных карточек фактически осуществляло 26 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем (доля которых составляет 98,7 процента): VISA International, MasterCard Worldwide, American Express International и UnionPay International.

Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card — АО «Народный банк Казахстана» и локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан». Основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (55,8 процента и 56,2 процента от общего количества и объема безналичных платежей) и интернета (35,3 процента и 31 процент. Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (94,9 процента и 85,9 процента от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Вместе с тем в ответе Министерства национальной экономики было отмечено, что в соответствии с законом РК «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает тысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения платежа, осуществляются только в безналичном порядке.

«Данные меры направлены на сокращение доли наличных денежных средств в структуре денежной массы, что приведет к получению дополнительной ликвидности в банковский сектор и позволит расширить кредитование инвестиционного и потребительского спроса, что в свою очередь скажется на поддержке экономического роста», — уведомили в пресс-службе экономического ведомства.

Напомним, один из казахстанских экономистов выступает с идеей полностью отказаться от использования наличных денег.