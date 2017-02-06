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09:28 (мск), источник: УралПолит.ру

Разработчики новой маршрутной сети Екатеринбурга ответили на критику Юрия Демина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля, ИА УралПолит.Ru. Директор фонда «Город.PRO», разработавшего новую маршрутную сеть Екатеринбурга, ответила на критику начальника областной ГИБДД Юрия Демина.

«Прочитав высказывания начальника облГИБДД Ю. А. Демина за последние несколько лет, особенно в свете наших проектов, я могу сделать только один вывод: это противостояние двух принципиально разных подходов к тому, как должна быть устроена городская транспортная система», — написала Бузунова на своей странице в Facebook.

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При этом она приводит текст Владимира Злоказова о подходах к транспортным системам города. Первый подход она называет «город для транспорта», отмечая, что «люди в этой системе имеют право на комфортное передвижение только в том случае, если они находятся за рулем или на пассажирском сиденье машины», второй — «город для человека». По ее мнению, «механистический “город для транспорта” у нас отстаивает ОблГИБДД в лице своего начальника Юрия Алексеевича Демина».

При этом директор фонда «Город.PRO» подчеркнула, что ранее Юрий Демин выступал против обособления трамвайных путей и отмены строительства подземных переходов по ул. Ленина/Московская.

Напоминаем, начальник свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин высказался с критикой новой маршрутной сети Екатеринбурга, отметив, что разработчики не обращались в Госавтоинспекцию для ее обсуждения.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», с 1 июля в Екатеринбурге будет ликвидировано более сотни маршрутов. В качестве альтернативы разработчики предлагают создать более короткие маршруты, предполагающие пересадки.

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