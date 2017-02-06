На уборку снега в Челябинске вышло 220 машин
Дорожники перешли на усиленный режим работы
Дорожники перешли на усиленный режим работы
Осадки минувшей ночью начались вполне ожидаемо — снегопад предсказывали метеорологи, городские службы были к этому готовы и вместо 130 уборочных машин отправили на улицы Челябинска почти в два раза больше.
«Обычно ночью мы выводим техники
Однако с утра город все равно встал в заторах, местами пробки достигали 10 баллов. Сейчас городские и коммунальные службы продолжают бороться со снегом, который, возможно, будет идти в течение дня, и готовятся к резкому похолоданию. Синоптики ожидают, что уже предстоящей ночью столбик термометра опустится до минус 27. Горожанам и автомобилистам рекомендуют заранее продумывать маршрут движения и выходить из дома заблаговременно.