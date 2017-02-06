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09:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На уборку снега в Челябинске вышло 220 машин

Дорожники перешли на усиленный режим работы из-за снегопада.

Из-за ночного снегопада многие челябинцы сегодня опоздали на работу — напомним, город сковали километровые пробки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Осадки минувшей ночью начались вполне ожидаемо — снегопад предсказывали метеорологи, городские службы были к этому готовы и вместо 130 уборочных машин отправили на улицы Челябинска почти в два раза больше.

«Обычно ночью мы выводим техники где-то 130−140, сегодня вывели 220. Днем — 100, в обычные дни — 40−50. В таком режиме будем работать все три дня, пока не приведем город в состояние, в котором он был до снегопада», — заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Однако с утра город все равно встал в заторах, местами пробки достигали 10 баллов. Сейчас городские и коммунальные службы продолжают бороться со снегом, который, возможно, будет идти в течение дня, и готовятся к резкому похолоданию. Синоптики ожидают, что уже предстоящей ночью столбик термометра опустится до минус 27. Горожанам и автомобилистам рекомендуют заранее продумывать маршрут движения и выходить из дома заблаговременно.

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