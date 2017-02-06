Воронежские бизнесмены попались на неуплате 156 млн рублей налогов в 2016 году

За 12 месяцев следователям поступило 66 сообщений о неуплате налогов, по 31 из них силовики возбудили уголовные дела.

По данным прокуратуры, до суда дошло только шесть уголовных дел, по остальным предприниматели возместили ущерб ­- более 110 млн рублей, или 71%.

За неисполнение обязанностей налогового агента (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ) неплательщикам грозит до 2 лет лишения свободы; за неуплату в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) — до 6 лет лишения свободы.