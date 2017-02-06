На Южном Урале уничтожили 20 тонн польских яблок

Запрещенные фрукты были обнаружены сотрудниками Россельхознадзора на троицком КПП в одной из машин. Полторы тысячи коробок с яблоками ехали из Казахстана в Уфу.

При проведении досмотра груза были найдены коробки, на которых стояла маркировка с указанием страны происхождения яблок — Польши. В связи с тем, что данная продукция запрещена к ввозу на территорию РФ, так как находится в санкционном списке, яблоки были уничтожены механическим путем на полигоне утилизационного завода.