На Южном Урале уничтожили 20 тонн польских яблок
УВЕЛЬСКИЙ, 6 февраля, РИА ФедералПресс. На полигоне Увельского утилизационного завода «Эккрид» было уничтожено 20 тонн польских яблок, сообщает
УВЕЛЬСКИЙ, 6 февраля, РИА ФедералПресс. На полигоне Увельского утилизационного завода «Эккрид» было уничтожено 20 тонн польских яблок, сообщает
Запрещенные фрукты были обнаружены сотрудниками Россельхознадзора на троицком КПП в одной из машин. Полторы тысячи коробок с яблоками ехали из Казахстана в Уфу.
При проведении досмотра груза были найдены коробки, на которых стояла маркировка с указанием страны происхождения яблок — Польши. В связи с тем, что данная продукция запрещена к ввозу на территорию РФ, так как находится в санкционном списке, яблоки были уничтожены механическим путем на полигоне утилизационного завода.