«Северный ветер» будет летать из Перми в Стамбул

Ранее летать из Перми в Турцию планировала авиакомпания ОАО «Оренбургские авиалинии», однако, согласно подписанной ноте МИД России 237-н/4ед от 11.01.2017 авиаперевозчиком на этом направлении была назначена ООО «Северный ветер».

Эта же компания будет обслуживать авиамаршруты в Стамбул из Волгограда, Казани, Омска, Самары, Уфы и Челябинска.