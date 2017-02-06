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09:58 (мск), источник: NewsKo

«Северный ветер» будет летать из Перми в Стамбул

Как сообщает Росавиация, авиакомпания «Северный ветер» получила допуск к выполнению регулярных авиарейсов из Перми в Стамбул и обратно.

Источник: AP 2016

Ранее летать из Перми в Турцию планировала авиакомпания ОАО «Оренбургские авиалинии», однако, согласно подписанной ноте МИД России 237-н/4ед от 11.01.2017 авиаперевозчиком на этом направлении была назначена ООО «Северный ветер».

Эта же компания будет обслуживать авиамаршруты в Стамбул из Волгограда, Казани, Омска, Самары, Уфы и Челябинска.

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