Золотовалютные резервы Беларуси в 2016 году выросли на 18% до $4,9 млрд

Золотовалютные резервы Беларуси в январе 2017 года в соответствии с методологией МВФ увеличились на $57,8 млн и, по предварительным данным, на 1 февраля составили $4 млрд 985 млн в эквиваленте. За январь золотовалютные резервы выросли на $57,8 млн (на 1,2%) после роста в декабре 2016 года на $88,9 млн (на 1,8%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля составил $5 млрд 94,2 млн, увеличившись за январь на $209,2 млн (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на $128,5 млн (на 2,4%).