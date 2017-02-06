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09:44 (мск), источник: БЕЛТА

Золотовалютные резервы Беларуси в 2016 году выросли на 18% до $4,9 млрд

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в 2016 году в соответствии с методологией Международного валютного фонда увеличились на $751,4 млн (на 18%) до $4 млрд 927,2 млн в эквиваленте на 1 января 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Источник: БЕЛТА

Золотовалютные резервы Беларуси в январе 2017 года в соответствии с методологией МВФ увеличились на $57,8 млн и, по предварительным данным, на 1 февраля составили $4 млрд 985 млн в эквиваленте. За январь золотовалютные резервы выросли на $57,8 млн (на 1,2%) после роста в декабре 2016 года на $88,9 млн (на 1,8%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля составил $5 млрд 94,2 млн, увеличившись за январь на $209,2 млн (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на $128,5 млн (на 2,4%).

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Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Национальным банком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в соответствии с методологией Международного валютного фонда не менее чем на $500 млн.

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