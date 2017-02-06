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09:41 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане взлетели цены на бензин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане выросли цены на самый ходовой бензин марки АИ-92, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях «КазМунайГаза» подорожало со 137 до 139 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 здесь продается за 150 тенге. Отметим, что в КМГ реализовался самый дешевый по цене бензин.

Ранее бензин здесь дорожал в начале декабря со 128 тенге до 133 тенге за литр. А затем вырос и до 137 тенге. Подорожал бензин также на АЗС Sinooil. Здесь цена на бензин марки АИ-92 составляет 140 тенге. Литр АИ-95 водителям обойдется в 152 тенге. Бензин марки АИ-92 на заправках Helios стоит 138 тенге, АИ-95 — 150 тенге. На АЗС «Аурика» АИ-92 реализуется по 145 тенге. Цена на АИ-95 составляет 161 тенге. На заправках сети «Газпромнефть» АИ-92 накануне подорожал с 139 до 141 тенге. АИ-95 реализуется по цене 153 тенге за литр. На АЗС «Номад ойл» бензин реализуется по прежней цене. Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в call-центр АЗС, цена на бензин сегодня не изменилась и составила: АИ-92 — 139 тенге, АИ-95 — 152 тенге за литр. Прежняя цена на бензин осталась также и на АЗС «Ойл». Здесь бензин марки АИ-92 продают по 139 тенге за литр, а АИ-95 по 155 тенге за литр.

Напомним, что в начале сентября 2015 года в Казахстане отказались от госрегулирования стоимости бензина АИ-92 и АИ-93. 28 июля стало известно об отпуске в свободное плавание и цен на дизельное топливо.

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