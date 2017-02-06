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11:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Свежие огурцы из японских теплиц появятся лишь к марту — Минсельхоз Хабаровского края

Случившаяся до этого неприятность с грибком, который погубил огуречную рассаду, изменила планы поставок зеленых овощей в сети.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 февраля, AmurMedia.

Новый урожай огурцов из инновационных японских теплиц поступит в магазины Хабаровска только к марту. Первоначальные планы по поставкам зеленых овощей серьезно подкосил грибок, безжалостно сгубивший беззащитную огуречную рассаду, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Первый замминистра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края Александр Зебрев объяснил, почему хабаровчане не видят овощей из японских теплиц в торговых сетях. Этот проект, напомним, стал одним из первых и одним из самых известных ТОСЭРовских проектов, которые начали действовать в Хабаровском крае.

Инновационные овощи и стройматериалы — пока главный аргумент успешности хабаровских ТОСЭР.

— Продукция JGC никуда не исчезла, она есть, просто сократились объемы. Сейчас cовместное предприятие сбывает свою продукцию, те же помидоры, через две торговые «точки»: на Центральном продовольственном рынке Хабаровска, а вторая «точка» неподалеку от теплиц. Пока этого количества достаточно, — сообщил Александр Зебрев. — Что касается огурцов, то дело в том, что с огурцами случилась оказия: те семена, которые японцы использовали, поразил какой-то грибок, так как они не были районированы к нашим условиям. Сейчас с этой проблемой справились, так что где-то к концу февраля — началу марта восстановятся поставки свежих огурцов в хабаровские магазины.

В этом году, напомнил первый замминистра, предприятие планирует поставить вторую очередь теплиц площадью 2,5 тысячи га. Здесь будут выращивать перец, а вот знаменитой японской тепличной клубники в этом году, увы, не будет.

— Если в этом году клубнику и будут выращивать, то только в качестве экспериментальной партии, чтобы понять, как ее районировать и затем выращивать уже в промышленных объемах, — пояснил Александр Зебрев.

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