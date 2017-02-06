Ялтинский международный экономический форум ждёт гостей из Доминиканы и Никарагуа

Впервые в программу Форума войдут дискуссии о сохранении культурного наследия. Идут обсуждения о включении в программу Форума секций, посвященных космическим технологиям и вопросам взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Панельные сессии пройдут в первый день Форума, запланированы более 15 тематических дискуссий в трех потоках. Обсуждения на ЯМЭФ запланированы по трём тематическим блокам: «Мир», «Страна» и «Человек», — рассказали организаторы Форума.

На данном этапе потенциальные участники масштабного бизнес-съезда подтверждают своё намерение прибыть в апреле в Крым. В частности, это уже сделали дипломаты из Никарагуа и Доминиканской республики.