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10:03 (мск), источник: Крым Press

Ялтинский международный экономический форум ждёт гостей из Доминиканы и Никарагуа

В этом году Ялтинский международный экономический форум состоится в разгар весны — 20—22 апреля. Пройдёт он в расширенном формате.

Впервые в программу Форума войдут дискуссии о сохранении культурного наследия. Идут обсуждения о включении в программу Форума секций, посвященных космическим технологиям и вопросам взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Панельные сессии пройдут в первый день Форума, запланированы более 15 тематических дискуссий в трех потоках. Обсуждения на ЯМЭФ запланированы по трём тематическим блокам: «Мир», «Страна» и «Человек», — рассказали организаторы Форума.

На данном этапе потенциальные участники масштабного бизнес-съезда подтверждают своё намерение прибыть в апреле в Крым. В частности, это уже сделали дипломаты из Никарагуа и Доминиканской республики.

В ходе деловых мероприятий, которые проводились в последние полгода, мы провели переговоры с сербскими, болгарскими политическими партиями, которые также высказывали заинтересованность в участии в форуме, — цитирует пресс-служба ЯМЭФ директора Форума Сергея Лазуткина.

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