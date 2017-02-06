Ялтинский международный экономический форум ждёт гостей из Доминиканы и Никарагуа
В этом году Ялтинский международный экономический форум состоится в разгар весны —
В этом году Ялтинский международный экономический форум состоится в разгар весны —
Впервые в программу Форума войдут дискуссии о сохранении культурного наследия. Идут обсуждения о включении в программу Форума секций, посвященных космическим технологиям и вопросам взаимодействия человека и искусственного интеллекта.
Панельные сессии пройдут в первый день Форума, запланированы более 15 тематических дискуссий в трех потоках. Обсуждения на ЯМЭФ запланированы по трём тематическим блокам: «Мир», «Страна» и «Человек», — рассказали организаторы Форума.
На данном этапе потенциальные участники масштабного
В ходе деловых мероприятий, которые проводились в последние полгода, мы провели переговоры с сербскими, болгарскими политическими партиями, которые также высказывали заинтересованность в участии в форуме, — цитирует