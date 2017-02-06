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10:10 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининград не пустили 48 тонн мороженой сайры из Китая

В Калининграде специалисты Россельхознадзора в городском порту выявили нарушения ветеринарных требований при ввозе из Китая двух партий мороженой сайры по 24 тонны каждая.

Продукции ввезены в сопровождении ветеринарных сертификатов от 10.12.2016 №№ 330500216036673, 330500000000000, от предприятия номер 3300/02168. Выявлены в обоих партиях продукции несоответствие вида упаковки, указанного в ветеринарном сертификате — паллеты, фактическому — короба картонные на паллетах.

По каждому из выявленных фактов нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.

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