В Калининград не пустили 48 тонн мороженой сайры из Китая
В Калининграде специалисты Россельхознадзора в городском порту выявили нарушения ветеринарных требований при ввозе из Китая двух партий мороженой сайры по 24 тонны каждая.
В Калининграде специалисты Россельхознадзора в городском порту выявили нарушения ветеринарных требований при ввозе из Китая двух партий мороженой сайры по 24 тонны каждая.
Продукции ввезены в сопровождении ветеринарных сертификатов от
По каждому из выявленных фактов нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.