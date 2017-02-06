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10:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Екатеринбурга заверили, что реформа увеличит число пересадок на 15%

По данным мониторинга администрации столицы Среднего Урала, на данный момент пересаживаются в транспорте, для того чтобы добраться до места назначения, порядка 50% пассажиров.

В Екатеринбурге после введения новой маршрутной сети городского общественного транспорта количество пересадок увеличится на 10−15%. Об этом заявил заместитель главы транспортного комитета администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич в эфире телевизионной программы на «4 канале», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Часть населения у нас будет пользоваться прямыми маршрутами, и не надо им будет пересаживаться. У большинства населения — это будет одна пересадка. Ну и совсем небольшое количество населения, которое будет пересаживаться на двух участках», — сообщил чиновник.

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По данным мониторинга администрации столицы Среднего Урала, на данный момент пересаживаются в транспорте, для того чтобы добраться до места назначения, порядка 50% пассажиров. Таким образом, пересадку будут совершать не более 65% горожан, пользующихся общественным транспортом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новая схема городского общественного транспорта в Екатеринбурге будет введена с июля 2017 года. Реформа упраздняет практически все существующие маршруты, а вместо них вводится несколько десятков новых. Таким образом, пассажиры будут добираться до места назначения с пересадками. А чтобы не произошло увеличения расходов граждан на транспорт, будет введена повременная оплата за проезд, причём время будет считаться от пункта первой посадки до последней пересадки.

Отметим, что ранее в том числе и это обстоятельство вызвало волну критики как со стороны простых граждан, так и со стороны государственных служащих. В частности, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Дёмин отмечал, что из-за пересадок затруднения будут испытывать маломобильные группы граждан. Также он выразил опасения, что поставленные в условия повременной оплаты пассажиры будут торопиться на пересадочных пунктах, что может привести к нарушениям правил дорожного движения и дорожно-транспортным происшествиям.

Против проведения реформы в таком виде и в текущем году выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По её мнению, бурная реакция людей в социальных сетях и на форумах городских изданий и порталов показала, что эту непродуманную реформу просто необходимо остановить, а также извиниться перед горожанами за форму, в которой она была представлена.

Напомним, что впоследствии на официальном портале администрации Екатеринбурга был создан открытый форум, на котором граждане могут оставлять свои пожелания и критику в адрес новой транспортной схемы. В мэрии заверяли, что будут корректировать маршруты с учётом пожеланий горожан.

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