В Екатеринбурге арестовали 15 километров тканей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Организация, занимающаяся продажей тканей и фурнитуры, не выплатила 25 млн руб. налогов, пеней, сборов и штрафов Инспекции федеральной налоговой службы. В срок, предоставленный для добровольного погашения долга, руководство не исполнило необходимые требования.

Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга прибыли на склад для составления акта описи и ареста имущества, принадлежащего должнику. Под арест попали 700 рулонов ткани и фурнитура: нитки, тесьма, кружево.

Арестованное имущество текстильной компании передадут на реализацию в территориальное управление Росимущества региона. Все средства пойдут в счет уплаты задолженности.