Долг волгоградцев за капремонт составил 170 миллионов рублей
Более 170 миллионов рублей задолжали за капремонт жители Волгоградской области на начало февраля 2017 года.
Более 170 миллионов рублей задолжали за капремонт жители Волгоградской области на начало февраля 2017 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете
При этом региональный оператор имеет право взимать не только задолженность, но и пени в случае несвоевременной оплаты взносов — в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки.
Напомним, что с 2016 года ежемесячная плата в фонд капремонта составляет 5 рублей 90 копеек за один квадратный метр общей площади.