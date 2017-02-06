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10:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Долг волгоградцев за капремонт составил 170 миллионов рублей

Более 170 миллионов рублей задолжали за капремонт жители Волгоградской области на начало февраля 2017 года.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, с начала текущего года «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» направил жильцам 4647 претензий на общую сумму 276,76 млн рублей. Из них порядка 109 миллионов рублей было погашено.

При этом региональный оператор имеет право взимать не только задолженность, но и пени в случае несвоевременной оплаты взносов — в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки.

Напомним, что с 2016 года ежемесячная плата в фонд капремонта составляет 5 рублей 90 копеек за один квадратный метр общей площади.

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