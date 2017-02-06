В моногородах Нижегородской области стабильное положение — минэкономики

Во всех моногородах Нижегородской области отмечено стабильное социально-экономическое положение по итогам 2016 года. Информация об этом размещена на сайте регионального министерства экономики.

По состоянию на 1 января 2017 года уровень безработицы составил ниже среднероссийского уровня (1,2%) по всем моногородам области.

На стабилизацию ситуации на рынке труда моногородов существенное влияние оказало создание за период с 2010 года более 15 тысяч новых рабочих мест.

По последним данным, в Нижегородской области 12 моногородов.