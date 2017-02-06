В Уфе стал известен зарплатный уровень официальных вакансий

По состоянию на начало февраля в башкирской столице насчитывалось более 10 500 свободных рабочих мест, заявленных работодателями.

Первую строчку рейтинга занимают порядка 2700 рабочих мест с оплатой труда, превышающей 25 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — почти 2600 вакансий с зарплатой от 15 до 20 тысяч рублей.

Замыкают тройку предложений от работодателей около 2000 вакантных мест с заработной платой от 10 до 15 тысяч рублей.

Еще около 1300 вакансий, зарегистрированных уфимской службой занятости, подразумевают ежемесячную оплату труда в размере 20−25 тысяч рублей.

На пятом месте — без малого 1200 вакансий, включая вакансии для школьников и студентов, с заработной платой менее 8691 рубля.

На последнем месте — почти 850 рабочих мест, за каждое из которых работодатели готовы платить от 8691 до 10 тысяч рублей.