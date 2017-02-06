Лицам из «черного списка» ФАТФ запретят сделки с недвижимостью

Как следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, речь идет о блокировании сделок с недвижимостью лицам, которые включены в так называемый «черный список» ФАТФ — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Беларусь является членом ФАТФ, ранее в стране были приняты нормы о блокировании банковских операций для лиц из «черного списка» ФАТФ.

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Государственный комитет по имуществу (ГКИ) своим постановлением № 27 от 22 декабря 2016 года внес изменения и дополнения в ранее принятые нормативные акты, направленные на противодействие легализации преступных доходов, финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения.

Как отмечается в постановлении ГКИ, если среди правообладателей недвижимого имущества будут выявлены такие лица, или окажется, что эти лица являются бенефициарными собственниками компаний, главы организаций по госрегистрации незамедлительно должны быть приняты решения о замораживании их средств.

Такие решения должны приниматься не позднее одного дня с момента выявления данного факта, принятые решения в тот же день доводятся до регистратора.

Регистратор, в свою очередь, безотлагательно совершает необходимые регистрационные действия, о чем в течение трех рабочих дней письменно уведомляет заказным письмом правообладателей соответствующих объектов недвижимого имущества.

Если физлицо или бенефициарный собственник исключены из «черного списка» ФАТФ, органы госрегистрации могут разморозить его средства.

Также устанавливается, что лицо или бенефициарный собственник компании из «списка ФАТФ» будут получать отказ в госрегистрации сделок с недвижимостью, удостоверении прав на нее.

Об этом регистраторы будут информировать заявителей письмом или электронным сообщением в срок не позднее пяти дней со дня принятия такого решения.