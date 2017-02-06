Генетики планируют обеспечить семенами картофеля Новосибирскую область к 2019 году
Для этого необходимо вырастить 300 тыс. миниклубней.
Для этого необходимо вырастить 300 тыс. миниклубней.
НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Ученые Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики СО РАН» (ИЦиГ СО РАН) планируют к 2019 году полностью обеспечить качественными семенами картофеля собственной селекции всех сельхозпроизводителей Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора института, доктор сельхознаук Иван Лихенко.
«По семеноводству через года
По его словам, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей качественным семенным материалом, необходимо вырастить 300 тыс. миниклубней. «Картофель как вегетативно размножаемая культура накапливает много инфекций и поэтому требует обязательного оздоровления через меристемное (клеточное) выращивание в пробирке», — пояснил он. Кроме того, ученые займутся выведением новых сортов картофеля и будут разрабатывать методы для
ИЦИГ СО РАН стал одним из ключевых участников целевой комплексной федеральной программы по картофелю, которая в соответствии с указом президента России будет реализована с 2017 по 2025 годы, она оценивается примерно в 5 млрд рублей. Как ранее отмечал директор института академик Николай Колчанов, сегодняшние проблемы картофелеводческой отрасли — это низкая конкурентоспособность сортов картофеля российской селекции на внутреннем и международном рынках, отставание в практике применения методов массовой диагностики возбудителей заболевания картофеля, недостаток кадров, отсутствие современной системы мониторинга фитосанитарной ситуации, устаревшая
По данным Минсельхоза России, около половины используемого в стране семенного материала картофеля — иностранные сорта, российский семенной материал используют около 20% хозяйств, а малые фермерские хозяйства и частный сектор — в основном несортовой картофель.