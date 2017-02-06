Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Юлия Началова сильно изменилась: комментарии фанатов
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении"
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Лолита показала фанатам 17-летнюю дочь Еву - СМИ
«Убийца подлодок»: американцы о новом самолете РФ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
11:52 (мск), источник: Вести Приморье

Количество авиарейсов в пять населенных пунктов Приморья увеличат

С появлением третьего самолёта, приобретенного по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского для малой авиации, жители региона смогут чаще летать в пять населенных пунктов. Об этом главе края доложили 6 февраля в ходе еженедельного совещания.

Источник: Вести Приморье

Как сообщил Губернатору его заместитель Василий Усольцев, на новом пассажирском самолёте DHC-6 уже было выполнено несколько рейсов: в пятницу — в Преображение, в субботу — в Терней и Кавалерово, в воскресенье — в Дальнегорск, Преображение и Кавалерово. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

«Загрузка по всем направлениям хорошая», — отметил первый вице-губернатор.

Подчеркнуто, что с 17 февраля планируется увеличить частотность полетов по действующим направлениям. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что по две частоты будут добавлены на посёлок Светлая Тернейского района и Дальнегорск, по три — на Терней, Кавалерово, Дальнегорск. В настоящее время проходит соответствующая конкурсная процедура.

Напомним, новое воздушное судно было приобретено по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в конце прошлого года и прибыло в Приморье в январе.

Глава региона заявил, что покупка дополнительного самолета связана с большим спросом на авиаперевозки в крае, как у жителей, так и у туристов.

«Мы также собираемся открыть новые посадочные площадки, мини-аэродромы, сейчас их у нас 13 — будет 22, почти в два раза больше. Увеличим частоту рейсов, как люди просили, и расширим географию полетов», — акцентировал Губернатор.

Сегодня компания «Аврора» на самолёт DHC-6 выполняет уже девять регулярных рейсов по краю — из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
ЛДПР предлагает не наказывать уголовно за нарушения на митингах
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция Сегодня пройдет премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» будет вести прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь