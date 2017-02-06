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10:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Дон вошел в пятерку регионов России по уровню развития промышленности

По итогам 2016 года донская промышленность продемонстрировала рост на 12,6 процента, сообщает Ростовстат.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так регион по уровню промышленного развития в России вышел на 5−6 место, значительно опередив среднероссийскую динамику.

В прошлом году объемы производства увеличили обрабатывающие производства, в тоже время добыча полезных ископаемых сократилась на 11 процентов.

Такие сектора обрабатывающих производств, как транспортное и сельхозмашиностроение, закончили год с ростом производства на 35,7 процента и на восемь процентов соответственно. Еще одна важная отрасль — пищевая, показала незначительное снижение выпуска продукции.

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