Дон вошел в пятерку регионов России по уровню развития промышленности

Так регион по уровню промышленного развития в России вышел на 5−6 место, значительно опередив среднероссийскую динамику.

В прошлом году объемы производства увеличили обрабатывающие производства, в тоже время добыча полезных ископаемых сократилась на 11 процентов.

Такие сектора обрабатывающих производств, как транспортное и сельхозмашиностроение, закончили год с ростом производства на 35,7 процента и на восемь процентов соответственно. Еще одна важная отрасль — пищевая, показала незначительное снижение выпуска продукции.