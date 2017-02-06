Дон вошел в пятерку регионов России по уровню развития промышленности
По итогам 2016 года донская промышленность продемонстрировала рост на 12,6 процента, сообщает Ростовстат.
По итогам 2016 года донская промышленность продемонстрировала рост на 12,6 процента, сообщает Ростовстат.
Так регион по уровню промышленного развития в России вышел на 5−6 место, значительно опередив среднероссийскую динамику.
В прошлом году объемы производства увеличили обрабатывающие производства, в тоже время добыча полезных ископаемых сократилась на 11 процентов.
Такие сектора обрабатывающих производств, как транспортное и сельхозмашиностроение, закончили год с ростом производства на 35,7 процента и на восемь процентов соответственно. Еще одна важная отрасль — пищевая, показала незначительное снижение выпуска продукции.