Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14События недели в фотографиях
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
10:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

На стадионе «Тасма» появится футбольный манеж стоимостью 4 млн рублей

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В 2017 году на стадионе «Тасма» будет построен футбольный манеж, стоимость которого составит 4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Комитета физкультуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова.

Источник: ИА Татар-информ

«Стоимость проекта этого манежа — 4 млн рублей, он будет построен за счет внебюджетных доходов самой детско-спортивной школы “Тасма”. У них есть такие возможности, они сами своими силами на своей территории строят этот футбольный манеж», — рассказала собеседница агентства.

«На сегодняшний момент в зимнее время все футбольные школы (в Казани работают семь футбольных школ — прим. Т-И) могут заниматься только в манеже легкоатлетического стадиона. Им, конечно, там тесно, да и тренировки проходят не в том формате, как хотелось бы. Средства уже есть, проект готов. Сегодня мы с Комитетом экономического развития и другими партнерами пытаемся найти наиболее выгодный вариант строительства этого манежа», — отметила Вострикова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подготовлен проект строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Юдино
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь