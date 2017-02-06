На стадионе «Тасма» появится футбольный манеж стоимостью 4 млн рублей

«Стоимость проекта этого манежа — 4 млн рублей, он будет построен за счет внебюджетных доходов самой детско-спортивной школы “Тасма”. У них есть такие возможности, они сами своими силами на своей территории строят этот футбольный манеж», — рассказала собеседница агентства.

«На сегодняшний момент в зимнее время все футбольные школы (в Казани работают семь футбольных школ — прим. Т-И) могут заниматься только в манеже легкоатлетического стадиона. Им, конечно, там тесно, да и тренировки проходят не в том формате, как хотелось бы. Средства уже есть, проект готов. Сегодня мы с Комитетом экономического развития и другими партнерами пытаемся найти наиболее выгодный вариант строительства этого манежа», — отметила Вострикова.