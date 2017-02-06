Средняя пенсия в Калининградской области не дотянула до 12 тысяч рублей

Данных о процентном соотношении к величине прожиточного минимума пенсионера на начало текущего года пока нет, однако известно, что в среднем в 2016 году он составлял 146%, в 2015 году — 157,5%, в 2014 году — 160,9%. Реальный размер средней назначенной пенсии на 1 октября 2016 года к 1 октября 2015 года составил 97,1%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

Отметим, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника на ноябрь 2016 года составила 29341,7 рубля, что на 7% выше соответствующего периода прошлого года, однако реальная начисленная заработная плата была выше той, что значилась на ноябрь 2015 года на 2,1%.