Фальшивые талоны на бензин появились в Астане

«Не повторяйте моих ошибок, будьте осторожны! Вчера на пр. Республики подошел мужчина лет 40 и предложил купить талоны на 92 бензин, у него их было 100 литров, я взяла 50 л. Сегодня заехала на Синоойл, а оператор говорит: Фальшивые!», — написала пост в социальной сети Facebook пользователь Натуся Бэст.

Примечательно, что с виду фальшивый талон кажется обычным и даже закреплен с обратной стороны печатью и подписью. Однако на ощупь он отличается от оригинала, также на нем должны быть установлены водяные знаки.

«Давно по городу говорят не покупать талоны у кого попало… Очень много фальшивых…», — призывает быть осторожными пользователь Bitner Katrin.

Оказалось, что данный случай стал не единственным. Другие пользователи в комментариях под постом также делятся информацией о том, как они стали жертвами мошенников, и выкладывают фотографии фальшивых талонов в соцсеть.

«Я тоже на республике в декабре купил», — жалуется другой пользователь соцсети Dauren Yerkassov.

Напомним, сегодня в Казахстане резко взлетели цены на бензин. Самый ходовой бензин марки «АИ-92» подорожал во многих АЗС.