Фальшивые талоны на бензин появились в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пользователи социальных сетей жалуются на фальшивые талоны на бензин, которые реализуют неизвестные люди вблизи АЗС, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пользователи социальных сетей жалуются на фальшивые талоны на бензин, которые реализуют неизвестные люди вблизи АЗС, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Не повторяйте моих ошибок, будьте осторожны! Вчера на пр. Республики подошел мужчина лет 40 и предложил купить талоны на 92 бензин, у него их было 100 литров, я взяла 50 л. Сегодня заехала на Синоойл, а оператор говорит: Фальшивые!», — написала пост в социальной сети Facebook пользователь Натуся Бэст.
Примечательно, что с виду фальшивый талон кажется обычным и даже закреплен с обратной стороны печатью и подписью. Однако на ощупь он отличается от оригинала, также на нем должны быть установлены водяные знаки.
«Давно по городу говорят не покупать талоны у кого попало… Очень много фальшивых…», — призывает быть осторожными пользователь Bitner Katrin.
Оказалось, что данный случай стал не единственным. Другие пользователи в комментариях под постом также делятся информацией о том, как они стали жертвами мошенников, и выкладывают фотографии фальшивых талонов в соцсеть.
«Я тоже на республике в декабре купил», — жалуется другой пользователь соцсети Dauren Yerkassov.
Напомним, сегодня в Казахстане резко взлетели цены на бензин. Самый ходовой бензин марки «АИ-92» подорожал во многих АЗС.