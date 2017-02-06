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10:58 (мск), источник: УралПолит.ру

Уральскому заводу, директор которого пожаловался на рейдерский захват, помогут региональные власти

​ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля, УралПолит.Ru. Свердловское правительство намерено оказать помощь с выходом на новые рынки Артемовскому машиностроительному заводу «Вентпром», работа которого оказалась под угрозой срыва из-за спора компаний. Об этом 3 февраля на оперативном совещании с министрами сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В апреле руководство «Вентпрома» примет участие в промышленной выставке в Ганновере в составе официальной делегации Свердловской области, сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе департамента информационной политики губернатора.

Кроме того, участие предприятия в программе «Уральская инженерная школа» возьмет на контроль Минпромнауки.

«Предприятие “Вентпром” уникально своими технологиями, своими компетенциями. Со времен Советского Союза никто кроме них такое оборудование не выпускает. Потеря данного предприятия означала бы полный уход на экспортную зависимость, чего категорически нельзя допустить», — отметил на заседании министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Артемовский машиностроительный завод посетил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

«Сегодня предприятие имеет ярко выраженную экспортную направленность, устойчивый спрос на внутреннем рынке Российской Федерации и практически не имеет конкурентов», — отметил Орлов после посещения «Вентпрома».

Напоминаем, свердловское правительство взяло на контроль ситуацию на предприятии после того, как в ноябре 2016 года глава предприятия Олег Горшков заявил о попытке рейдерского захвата «Вентпрома» со стороны ООО «Гросс».

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