Власти Самары отказались легализовать возведение высотки у детсада на Солнечной

Еще одна попытка застройщика получить разрешение на возведение 18-этажного дома на улице Солнечной, 51а в Самаре потерпела крах. Мэр Самары подписал постановление об отказе ООО «Самарский монолит» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Как поясняют чиновники, основанием для этого стали отрицательные результаты публичных слушаний. Позицию местных жителей поддержали в комиссии по застройке и землепользованию.

Между тем, жильцы близлежащих домов требуют исполнения решения суда, то есть приведения территории в прежний вид.

Напомним, что этот участок некогда принадлежал детскому саду. Там располагались игровая и детская площадки. Участок перешел в частную собственность, а в 2014 году мэрия Самары выдала ООО «Самарский монолит» разрешение на строительство высотки.

Однако против возведения многоэтажки выступили жители близлежащих домов. А областной минстрой обнаружил в проекте серьезные нарушения градостроительных норм. Сотрудники ведомства потребовали отменить разрешение на строительство. Но мэрия исполнить постановление отказалась. Тогда с иском в суд обратилась городская прокуратура.

Администрации и «Самарскому монолиту» не удалось доказать, что разрешительная документация была выдана законно. Поэтому служители Фемиды вынесли решение в пользу прокуратуры и облминстроя и признали стройку незаконной. Оспорить постановление суда горадминистрация пыталась в арбитраже Поволжского округа. Но и там чиновники потерпели неудачу.

В результате администрация Самары выпустила постановление об отмене разрешения на строительство скандального жилого многоквартирного дома на улице Солнечной, 51а. Кроме того, в Самаре суд признал продажу площадки детсада на Солнечной незаконной. Служители Фемиды обязали собственника вернуть территории застройки прежний облик, пишет 63.ру.