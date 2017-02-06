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13:22 (мск), источник: АиФ Казань

УФАС возбудило дело в отношении крупных торговых сетей Татарстана

Представителей крупных торговых сетей республики вызвали в Татарстанское УФАС для дачи объяснений по поводу роста цен на гречку.

Источник: Аргументы и факты

Ответчиками по делу станут ООО «Ашан», ООО «Бахетле — 1», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка+»), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ведомстве отмечают, что причиной нового «гречневого дела» стали непрекращающиеся жалобы татарстанцев на дорогую гречку. Так, один из обратившихся сообщил, что в гипермаркете «Ашан» цены на крупу повысились «почти в два раза меньше чем за неделю — с 56 руб. за килограмм до 97 руб.».

В УФАС напомнили, что решения по необоснованному росту цен на гречку уже отменялись судами. Заседание состоится 21 февраля.

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