УФАС возбудило дело в отношении крупных торговых сетей Татарстана

Ответчиками по делу станут ООО «Ашан», ООО «Бахетле — 1», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка+»), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ведомстве отмечают, что причиной нового «гречневого дела» стали непрекращающиеся жалобы татарстанцев на дорогую гречку. Так, один из обратившихся сообщил, что в гипермаркете «Ашан» цены на крупу повысились «почти в два раза меньше чем за неделю — с 56 руб. за килограмм до 97 руб.».

В УФАС напомнили, что решения по необоснованному росту цен на гречку уже отменялись судами. Заседание состоится 21 февраля.