Прокуратура требует запретить продажу квартир в ЖК «Майами» в Сочи

Во время проверки выяснилось, что в интернете организована бойкая торговля квартирами в 12-ти этажном жилом комплексе «Майами» по ул. Волжской в Сочи.

Ранее решением Центрального районного суда Сочи за застройщиком признано право собственности на трехэтажный многоквартирный жилой дом. Разрешение на строительство свыше 3 этажей застройщику не выдавалось.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о запрете распространения информации о продаже квартир в 12-ти этажном жилом комплексе «Майами», сообщил «Югополису» помощник прокурора Центрального района района Сочи Константин Нино.

Как сообщалось ранее, в Сочи составлен список самовольных ЖК, продолжающих продавать недвижимость даже во время судебных разбирательств.