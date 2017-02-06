«Зеленый свет» молдавским товарам: Роспотребнадзор проверит предприятия
Роспотребнадзор проверит готовность Молдовы возобновить поставки продуктов в Россию.
Роспотребнадзор проверит готовность Молдовы возобновить поставки продуктов в Россию.
КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Эксперты Роспотребнадзора проверят готовность молдавских предприятий возобновить поставки качественных продуктов питания на рынок России, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин на
«Мы готовим визит специалистов Роспотребнадзора для проверки готовности пищевых предприятий Молдовы возобновить поставки качественной и безопасной продукции в Российскую Федерацию», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор в сентябре 2013 года ввел эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию
Запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдове удалось восстановить всего 10−12% доли своей продукции на рынке РФ.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.