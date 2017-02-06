«Зеленый свет» молдавским товарам: Роспотребнадзор проверит предприятия

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Игорем Додоном заявил, что количество предприятий Молдовы, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, скорее всего, будет увеличиваться.

«Мы готовим визит специалистов Роспотребнадзора для проверки готовности пищевых предприятий Молдовы возобновить поставки качественной и безопасной продукции в Российскую Федерацию», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор в сентябре 2013 года ввел эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию из-за претензий к качеству вина.

Запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдове удалось восстановить всего 10−12% доли своей продукции на рынке РФ.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.