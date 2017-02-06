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11:22 (мск), источник: Sputnik.md

«Зеленый свет» молдавским товарам: Роспотребнадзор проверит предприятия

Роспотребнадзор проверит готовность Молдовы возобновить поставки продуктов в Россию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Эксперты Роспотребнадзора проверят готовность молдавских предприятий возобновить поставки качественных продуктов питания на рынок России, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Игорем Додоном заявил, что количество предприятий Молдовы, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, скорее всего, будет увеличиваться.

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«Мы готовим визит специалистов Роспотребнадзора для проверки готовности пищевых предприятий Молдовы возобновить поставки качественной и безопасной продукции в Российскую Федерацию», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор в сентябре 2013 года ввел эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию из-за претензий к качеству вина.

Запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдове удалось восстановить всего 10−12% доли своей продукции на рынке РФ.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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