В Молдове продолжают дорожать продукты

Так, цены на продукты питания только в январе выросли в среднем на 2,1% и на 16,4% по сравнению с уровнем января 2016 года.

Цены на сахар подскочили в текущем месяце на 9,9%, на зерно на 3,4%, продолжают расти цены на пшеницу, кукурузу и рис.

В сравнении с предыдущим месяцем больше всего подорожали свежие овощи — на 6,1%.

В частности, выросли вцене баклажаны на50,5%, сладкий перец игогошары на20,4%, томаты на14,8%, кабачки на12,6%, огурцы на4%, а чеснок на3,5%).

Подорожали садовые фрукты, виноград, картофель, растительное и сливочное масла, сахарный песок, торты, свежая и замороженная рыба, сыр и брынза, сметана.

В сравнении с декабрем 2016 года наиболее существенно выросли в цене: яйца (+16,5%); сахарный песок (+10,1%); мясо, мясные изделия и консервы (+8,4%); растительное масло (+6,4%).