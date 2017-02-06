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11:14 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове продолжают дорожать продукты

В сравнении с предыдущим месяцем больше всего подорожали сахар, крупы, яйца и свежие овощи, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Так, цены на продукты питания только в январе выросли в среднем на 2,1% и на 16,4% по сравнению с уровнем января 2016 года.

Цены на сахар подскочили в текущем месяце на 9,9%, на зерно на 3,4%, продолжают расти цены на пшеницу, кукурузу и рис.

В сравнении с предыдущим месяцем больше всего подорожали свежие овощи — на 6,1%.

В частности, выросли вцене баклажаны на50,5%, сладкий перец игогошары на20,4%, томаты на14,8%, кабачки на12,6%, огурцы на4%, а чеснок на3,5%).

Подорожали садовые фрукты, виноград, картофель, растительное и сливочное масла, сахарный песок, торты, свежая и замороженная рыба, сыр и брынза, сметана.

В сравнении с декабрем 2016 года наиболее существенно выросли в цене: яйца (+16,5%); сахарный песок (+10,1%); мясо, мясные изделия и консервы (+8,4%); растительное масло (+6,4%).

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