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12:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 3 тысяч тонн угля завезут в Мамско-Чуйский район Иркутской области

Минсоцразвития региона утвердило соответствующее поручение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Порядка 3 тысяч тонн угля будет доставлено в Мамско-Чуйский район Иркутской области для бесперебойного завершения отопительного периода. Такое поручение содержится в протоколе совещания по обеспечению топливом населенных пунктов Мамско-Чуйского района, который утвердил министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Как пояснил и.о. заместителя министра — руководитель управления коммунальной инфраструктуры Александр Барнаков, потребность в топливе для Мамско-Чуйского района на отопительный период 2016 — 2017 годы составляет 27,2 тысячи тонн, в том числе для отопления бюджетных учреждений 3,1 тысячи тонн, для нужд населения — 15,9 тысячи тонн, для прочих потребителей и на технологические потери — 8,4 тысячи тонн.

«В связи с тем, что муниципальное предприятие коммунального комплекса (МПКК) в период северного завоза в Мамско-Чуйском районе самостоятельно перераспределило полученную из министерства топливную субсидию на оплату иных расходов, в том числе на выплату зарплаты, необходимый запас топлива организацией не был сформирован. Так как деньги, выделенные на топливо, направили не по назначению, то МПКК не приобрело топливо в полном объеме. Мы были вынуждены летом завозить в Маму более 14 тысяч тонн угля, выделив их из аварийно-технического запаса Иркутской области. Тем не менее, в навигацию 2016 года на территорию Мамско-Чуйского района было доставлено всего около 23 тысяч тонн угля», — сказал Александр Барнаков.

Министерством по данным фактам была направлена информация в правоохранительные органы.

МинЖКХ выполнило все обязательства по обеспечению населения и бюджетной сферы топливом. Из областного бюджета ООО МПКК на возмещение недополученных доходов выплачена в полном объеме субсидия в сумме 84,4 млн рублей, при этом предприятие на приобретение угля в 2016 года направило только 33,6 млн рублей, или 40% от годового объема. А всего на нужды коммунального комплекса Мамско-Чуйского района из областного бюджета было выделено в 2016 году более 210 млн рублей.

Поручения по преодолению сложившейся ситуации даны руководителям Мамско-Чуйского района, ООО МПКК, ответственным лицам министерства жилищной политики, энергетики и транспорта. В том числе в районе обязаны обеспечить формирование запасов древесного топлива (дрова) в объеме не менее 2 тысяч кубометров, провести ревизию угольных складов поселений, обеспечить доставку угля автотранспортом от станции Таксимо в поселок Мама. Из аварийно-технического запаса области Мамско-Чуйскому району выделено в очередной раз 1,8 тысячи тонн угля.

На совещании председатель правительства Иркутской области Александр Битаров подчеркнул, что все полномочия по организации теплоснабжения и снабжения населения топливом в соответствии с федеральным законодательством возложены на администрацию Мамско-Чуйского района.

Также было отмечено, что долги населения района за потребленные коммунальные услуги приближаются к 60 млн рублей. Рост задолженности свидетельствует о неэффективной работе местного самоуправления и сформировавшейся потребительской позиции руководителей муниципального образования. Представители прокуратуры уже направили представление в адрес мэра и глав поселений Мамско-Чуйского района о незамедлительном устранении нарушений в сфере законодательства о теплоснабжении.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации ввели в Мамско-Чуйском районе Иркутской области 2 февраля, в связи с отсутствием нормативного запаса угля.

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