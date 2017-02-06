В Омскую область не пропустили 17 тонн «барского» молока

Сегодня управление Россельхознадзора по Омской области сообщило, что в пятницу, 3 февраля, специалисты ведомства вместе с пограничниками остановили на пропускном пункте в Одесском районе почти 17 тонн молока.

Специализированый автомобиль вёз из Казахстана в Новосибирскую область 16,92 тонны молока, расфасованного в пакеты под брендом «Барские продукты». Документов, подтверждающих качество продукции, у грузоперевозчика не было.

Перевозчику пришлось понести административную ответственность. Грузовику велели развернуться и везти казахстанское молоко обратно на родину.