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11:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омскую область не пропустили 17 тонн «барского» молока

Большегруз вёз в Россию продукты, произведённые в соседнем Казахстане.

Сегодня управление Россельхознадзора по Омской области сообщило, что в пятницу, 3 февраля, специалисты ведомства вместе с пограничниками остановили на пропускном пункте в Одесском районе почти 17 тонн молока.

Специализированый автомобиль вёз из Казахстана в Новосибирскую область 16,92 тонны молока, расфасованного в пакеты под брендом «Барские продукты». Документов, подтверждающих качество продукции, у грузоперевозчика не было.

Перевозчику пришлось понести административную ответственность. Грузовику велели развернуться и везти казахстанское молоко обратно на родину.

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