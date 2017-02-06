В Белоярском округе восстановлено движение транспорта

По словам председателя комитета экономики и потребительного рынка администрации Белоярского округа Татьяны Соломеиной, с передвижением в округе у людей больше нет проблем.

«Все движение восстановлено, кроме маршрута № 114. Он будет запущен утром завтра. Никаких жалоб от жителей не поступало», — рассказала Татьяна Соломеина.

Напомним, 2 февраля федеральный канал сообщил о том, что в Белоярке отменены автобусные маршруты, и жители не могут добраться до желаемых пунктов назначения.