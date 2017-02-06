Сроки концессионного конкурса по четвертому мосту в Новосибирске перенесли

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области изменило сроки проведения конкурсных процедур по концессионному соглашению на строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Об этом сообщается на портале «Инвестинфра».

Так, дата вскрытия конвертов с конкурсными предложениями перенесена с 7 февраля 2017 года на 31 марта 2017 года. Подведение итогов тоже переносится с 7 марта года на 26 апреля.

Изменена и дата проведения переговоров с победителем конкурса по обсуждению условий концессионного соглашения и их возможного изменения, условий финансового закрытия. Предыдущие сроки (с 13 марта 2017 года до 15 мая 2017 года) изменены на период со 2 мая 2017 года до 3 августа 2017 года. Дата подписания с победителем конкурса концессионного соглашения перенесена с 15 мая на 3 августа.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе моста через р. Обь объявлен летом 2016 года. Концедентом выступает Новосибирская область. Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет, на строительство и ввод моста в эксплуатацию отведено пять лет. Объем инвестиций составит 49,6 млрд рублей, из которых 20,2 млрд рублей — инвестиции концессионера. Капитальный грант — не более 25,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что в конце прошлого года депутаты горсовета Новосибирска заявляли о нецелесообразности реализации проекта четвертого моста, говоря о риске наступления дополнительных обязательств, которыми будет обременен бюджет области. Свое недовольство относительно планируемого платного моста в областном центре высказывали неоднократно и представители общественности, и предлагали рассмотреть разработанные ими предложения.

Проектная структура финансирования строительства четвертого (Центрального) моста в Новосибирске, согласно официальным данным, предусматривает консолидированное привлечение средств федерального, регионального бюджетов и средств частного партнера. Предельные объемы финансирования на стадии объявления конкурса по выбору инвестора выглядели так: средства областного бюджета — до 3,8 млрд руб., межбюджетные трансферты федерального бюджета — до 25,8 млрд руб., средства частного инвестора (акционерный и заемный капитал) — до 16 млрд руб.

Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство моста было заказано в 2012 году. А в феврале 2014 года мэр города утвердил техническое задание на проектирование. В апреле 2015 года проект строительства на условиях государственно-частного партнерства был рассмотрен и одобрен к реализации Инвестиционным советом мэрии Новосибирска.

При положительном решении вопроса, в следующие 25 лет концессионер в виде гарантированного бюджетом Новосибирской области дохода получит 91 млрд рублей.