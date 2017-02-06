В Челябинске увеличат число автобусов на маршрутах
Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил директору МУП «Челябавтотранс» Эдуарду Маховскому увеличить число автобусов на маршрутах.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил директору МУП «Челябавтотранс» Эдуарду Маховскому увеличить число автобусов на маршрутах.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«С декабря прошлого года появились проблемы с ремонтом автобусов, соответственно уменьшился выход машин на линию. Мы еще раз обсудили эту ситуацию, мной дано поручение руководителю предприятия усилить работу по ремонту и выходу муниципального транспорта на линию», — сообщил градоначальник.
Кроме того, власти города совместно с миндортрансом области будут разбираться в системе работы межмуниципальных маршрутов. «Есть перевозчики, которые возят пассажиров из Копейска в Сосновку через Челябинск. При этом занимают линию нашего муниципального транспорта. Я поставил в известность министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика. Этот вопрос нужно решить и навести порядок в этой сфере пассажироперевозок», — отметил градоначальник.
Напомним, В конце октября арбитражный суд Челябинской области признал МУП «Челябавтотранс» банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство. До февраля 2017 года предприятие сократит 805 сотрудников.