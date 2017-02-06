В Челябинске увеличат число автобусов на маршрутах

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«С декабря прошлого года появились проблемы с ремонтом автобусов, соответственно уменьшился выход машин на линию. Мы еще раз обсудили эту ситуацию, мной дано поручение руководителю предприятия усилить работу по ремонту и выходу муниципального транспорта на линию», — сообщил градоначальник.

Кроме того, власти города совместно с миндортрансом области будут разбираться в системе работы межмуниципальных маршрутов. «Есть перевозчики, которые возят пассажиров из Копейска в Сосновку через Челябинск. При этом занимают линию нашего муниципального транспорта. Я поставил в известность министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика. Этот вопрос нужно решить и навести порядок в этой сфере пассажироперевозок», — отметил градоначальник.

Напомним, В конце октября арбитражный суд Челябинской области признал МУП «Челябавтотранс» банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство. До февраля 2017 года предприятие сократит 805 сотрудников.