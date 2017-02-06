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12:22 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске опубликован топ-10 налогоплательщиков во все бюджеты

Только три налогоплательщика из «десятки» увеличили поступления одновременно в областной и городской бюджеты.

В УФНС России по Омской области сообщили, что в 2016 году десять крупнейших налогоплательщиков Омской области направили в федеральный бюджет 23,1 млрд руб., или 55,1% от общей доли поступлений омских налогоплательщиков в федеральный бюджет.1 млрд руб., или 40,9% от общей доли, 1 млрд руб., или 12,8%.

«По сравнению с 2015 годом увеличили налоговые перечисления в областной и городской бюджеты только три налогоплательщика: Сбербанк России, Российские железные дороги, и НПЦГ «Салют», — рассказали в налоговом ведомстве.

Десятка крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет — это «Газпромнефть — ОНПЗ», «Омсквинпром», «Газпромнефть — Восток». Омский завод полипропилена, «Газпромнефть — Снабжение», радиозавод им. Попова, ЦКБА, ТГК-11, ликёро-водочный завод «ОША», Омскводоканал.

10 самых главных налогоплательщиков в областной бюджет — это и те же самые структуры, что отдают деньги в федеральный бюджет, и другие: «Сан Инбев», «Газпромнефть — ОНПЗ», Омсквинпром, Сбербанк России, Омский завод полипропилена, Транснефть, РЖД, НПЦ «Салют», ликёро-водочный завод «ОША», «Транснефть — Западная Сибирь».

Что касается городского бюджета, то здесь ТОП-10 выглядит следующим образом: «Газпромнефть — ОНПЗ», РЖД, УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по г. Омску, Сбербанк России, Омсктрансмаш, «Транснефть — Западная Сибирь», ЕИРЦ Минобороны РФ, НПЦ «Салют», спортивный клуб «Авангард» и радиозавод им. Попова.

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