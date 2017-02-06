Власти Кубани призывают не пугаться соцнормы на электроэнергию

Как отметил Алексеенко, введение соцнормы — мера вынужденная, она связана с необходимостью уменьшения доли потребления гражданами электрической энергии, оплачиваемой по ценам ниже экономически обоснованного уровня. Однако она будет введена на Кубани только при полной готовности к новым расчетам ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, органов местного самоуправления, социальной защиты населения, Пенсионного фонда и органов регистрационного учета.

«Сегодня ведется работа по актуализации базы данных. Пока она не будет создана, не будет налажено межведомственное взаимодействие, социальная норма на территории Краснодарского края введена не будет», — подчеркнул Андрей Алексеенко.

По его словам, введение нового правила на потребление электроэнергии коснется, по сути, не более 15% населения края. Столько жителей, по предварительным расчетам, потребляют электроэнергию выше социальной нормы.

Отдельные категории граждан по-прежнему будут пользоваться льготами. Речь идет о многодетных семьях, пенсионерах, инвалидах.

Напомним, в Краснодарском крае социальная норма на потребление электричества начала действовать с 1 января 2017 года. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Так, среднемесячный объем потребления электрической энергии одиноко проживающими гражданами в городе (без электроплит, электроотопительных установок для горячего водоснабжения) составит 250 кВт/ч в месяц. В сельской местности норма составит 350 кВТ/ч в месяц. Те, которые потратят не больше установленного объема, будут платить по минимальному тарифу — ориентировочно 4 рубля за кВт/ч. Точную цифру рассчитают в зависимости от разных факторов. Это и износ дома, и наличие газовой или электрической плиты, а также индивидуальные льготы, передает телеканал «Кубань 24». Для тех, кто превысит норму, в среднем киловатт будет обходиться в шесть рублей.

С 1 июля текущего года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2016 года ограничено в среднем по краю на уровне 4%. Как пояснили в региональной энергетической комиссии — департаменте цен и тарифов Краснодарского края, по отдельным муниципальным образованиям допускается отклонение еще на 2,5%. Однако повышение выше 6,5% возможно только по законодательно установленным основаниям и по согласованию с депутатским корпусом муниципальных образований.