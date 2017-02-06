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13:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Кубани призывают не пугаться соцнормы на электроэнергию

Большинство жителей Краснодарского края не почувствуют разницы при оплате счетов за электроэнергию после введения социальной нормы на потребление этого коммунального ресурса. Об этом в ходе регионального совещания заявил вице-губернатор региона Андрей Алексеенко, сообщил ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 6 февраля.

Как отметил Алексеенко, введение соцнормы — мера вынужденная, она связана с необходимостью уменьшения доли потребления гражданами электрической энергии, оплачиваемой по ценам ниже экономически обоснованного уровня. Однако она будет введена на Кубани только при полной готовности к новым расчетам ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, органов местного самоуправления, социальной защиты населения, Пенсионного фонда и органов регистрационного учета.

«Сегодня ведется работа по актуализации базы данных. Пока она не будет создана, не будет налажено межведомственное взаимодействие, социальная норма на территории Краснодарского края введена не будет», — подчеркнул Андрей Алексеенко.

По его словам, введение нового правила на потребление электроэнергии коснется, по сути, не более 15% населения края. Столько жителей, по предварительным расчетам, потребляют электроэнергию выше социальной нормы.

Отдельные категории граждан по-прежнему будут пользоваться льготами. Речь идет о многодетных семьях, пенсионерах, инвалидах.

Напомним, в Краснодарском крае социальная норма на потребление электричества начала действовать с 1 января 2017 года. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Так, среднемесячный объем потребления электрической энергии одиноко проживающими гражданами в городе (без электроплит, электроотопительных установок для горячего водоснабжения) составит 250 кВт/ч в месяц. В сельской местности норма составит 350 кВТ/ч в месяц. Те, которые потратят не больше установленного объема, будут платить по минимальному тарифу — ориентировочно 4 рубля за кВт/ч. Точную цифру рассчитают в зависимости от разных факторов. Это и износ дома, и наличие газовой или электрической плиты, а также индивидуальные льготы, передает телеканал «Кубань 24». Для тех, кто превысит норму, в среднем киловатт будет обходиться в шесть рублей.

С 1 июля текущего года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2016 года ограничено в среднем по краю на уровне 4%. Как пояснили в региональной энергетической комиссии — департаменте цен и тарифов Краснодарского края, по отдельным муниципальным образованиям допускается отклонение еще на 2,5%. Однако повышение выше 6,5% возможно только по законодательно установленным основаниям и по согласованию с депутатским корпусом муниципальных образований.

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