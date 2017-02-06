Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Хлоргексидин вызывает аллергию
РБК узнал о малоизвестных договоренностях России с ДНР и ЛНР
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
Василиса Володина показала дочь в 7 и 16 лет: реакция фанатов
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
13:09 (мск), источник: Kapital.kz

За год продукты подорожали на 9%

К началу 2017 в Казахстане удалось обуздать инфляцию: по итогам января рост цен составил всего 7,9% за год. Для сравнения, 2016 начался скачком цен сразу на 14,4%, сообщает аналитическая служба Ranking.kz.

По итогам января товары и услуги выросли в цене на 7,9% год-к-году. Для сравнения, январь 2016 показывал удорожание к январю 2015 года сразу на 14,4%.

Значительнее всего подорожали непродовольственные товары — на 9,2%. Продтовары выросли в цене на 9%, платные услуги — на 5,3%.

Наибольший рост цен ощутили потребители Астаны (товары и услуги подорожали на 9,4% к январю 2016), Жамбылской области (+8,8% за год) и Южно-Казахстанской области (+8,6%).

Читайте также
В Казахстане взлетели цены на бензин

Менее всего изменились цены в Алматинской области — всего +6,6% год-к-году.

Ранее в 2016 году цены на товары и услуги выросли к 2015 на 8,5% (по декабрьским итогам). Продовольственные товары подорожали на 9,7%, непродовольственные — на 9,5%, услуги — на 6,1%.

Для сравнения, по итогам 2015 года отмечался рост к декабрю 2014 сразу на 13,6%. Значительнее всего был скачок в сегменте непродовольственных товаров — сразу на 22,6% за год.

Удорожание сильнее ощутило население с наименьшими доходами — на 9,5% за год по итогам декабря 2016. Так, для этой группы продтовары подорожали на 10,4%, непродовольственные товары — на 10%, услуги — на 6,9%.

Для населения с наибольшими доходами цены выросли в среднем на 8,3%, и ощутимее всего — в непродовольственном сегменте: на 9,6% за год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Руководитель «СК-Фармация» подал в отставку
Пермский край возглавит столичный чиновник Максим Решетников
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Олбрайт беспокоит роль советника Бэннона в администрации Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь