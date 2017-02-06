За год продукты подорожали на 9%
К началу 2017 в Казахстане удалось обуздать инфляцию: по итогам января рост цен составил всего 7,9% за год. Для сравнения, 2016 начался скачком цен сразу на 14,4%, сообщает аналитическая служба Ranking.kz.
К началу 2017 в Казахстане удалось обуздать инфляцию: по итогам января рост цен составил всего 7,9% за год. Для сравнения, 2016 начался скачком цен сразу на 14,4%, сообщает аналитическая служба Ranking.kz.
По итогам января товары и услуги выросли в цене на 7,9%
Значительнее всего подорожали непродовольственные товары — на 9,2%. Продтовары выросли в цене на 9%, платные услуги — на 5,3%.
Наибольший рост цен ощутили потребители Астаны (товары и услуги подорожали на 9,4% к январю 2016), Жамбылской области (+8,8% за год) и
Менее всего изменились цены в Алматинской области — всего +6,6%
Ранее в 2016 году цены на товары и услуги выросли к 2015 на 8,5% (по декабрьским итогам). Продовольственные товары подорожали на 9,7%, непродовольственные — на 9,5%, услуги — на 6,1%.
Для сравнения, по итогам 2015 года отмечался рост к декабрю 2014 сразу на 13,6%. Значительнее всего был скачок в сегменте непродовольственных товаров — сразу на 22,6% за год.
Удорожание сильнее ощутило население с наименьшими доходами — на 9,5% за год по итогам декабря 2016. Так, для этой группы продтовары подорожали на 10,4%, непродовольственные товары — на 10%, услуги — на 6,9%.
Для населения с наибольшими доходами цены выросли в среднем на 8,3%, и ощутимее всего — в непродовольственном сегменте: на 9,6% за год.