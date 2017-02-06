За год продукты подорожали на 9%

По итогам января товары и услуги выросли в цене на 7,9% год-к-году. Для сравнения, январь 2016 показывал удорожание к январю 2015 года сразу на 14,4%.

Значительнее всего подорожали непродовольственные товары — на 9,2%. Продтовары выросли в цене на 9%, платные услуги — на 5,3%.