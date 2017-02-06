В Ростове пресечена незаконная торговля молочной и мясной продукцией
В Первомайском районе Ростова была выявлена точка незаконной торговли молочной продукцией (молоко, творог, сыр) и мясной по адресу: пер. Днепровский, 122/1. Об этом сообщает
В Первомайском районе Ростова была выявлена точка незаконной торговли молочной продукцией (молоко, творог, сыр) и мясной по адресу: пер. Днепровский, 122/1. Об этом сообщает
Документов, подтверждающих качество товара, при проверке обнаружено не было.
Вся продукция (21 кг молочной и 23 кг мясной) была уничтожена.
На продавцов были составлены протоколы по ст. 8.2 (торговля в неустановленных местах), ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов) Областного закона Ростовской области «Об административных правонарушениях» и ч.1. ст. 10.8 (нарушение