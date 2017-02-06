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11:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове пресечена незаконная торговля молочной и мясной продукцией

В Первомайском районе Ростова была выявлена точка незаконной торговли молочной продукцией (молоко, творог, сыр) и мясной по адресу: пер. Днепровский, 122/1. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Документов, подтверждающих качество товара, при проверке обнаружено не было.

Вся продукция (21 кг молочной и 23 кг мясной) была уничтожена.

На продавцов были составлены протоколы по ст. 8.2 (торговля в неустановленных местах), ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов) Областного закона Ростовской области «Об административных правонарушениях» и ч.1. ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

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