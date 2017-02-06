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12:06 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Стало известно, когда Нацбанк представит тысячную купюру

Режим секретности соблюдается именно из-за неоднозначности личности, которая будет изображена на тысячной купюре.

Источник: Telegraf.com.ua

Новая купюра номиналом в 1000 гривен уже напечатана, а в феврале состоится официальная презентация. Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на собственные источники. Как пишет агентство, любую информацию о новой купюре сильно скрывают.

«Мы все знаем, что ее напечатали, но кто на ней изображен — известно буквально нескольким людям, с которых взяли подписку о неразглашении. Вроде ее должны представить к какой-то ближайшей памятной дате», — рассказал источник.

Вероятно, режимы секретности введен из-за неоднозначной личности, которая станет символом новой купюры. Известно, что у главы Нацбанка Валерии Гонтаревой есть три эскиза тысячной гривны с тремя разными фигурами. Однако что выберет председатель — неизвестно. Кроме того, есть версия, что презентацию купюры приурочат к 20 февраля — Дню памяти Небесной сотни. Поэтому вероятно, что купюру будет украшать сюжет на тему Майдана.

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