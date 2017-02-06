Стало известно, когда Нацбанк представит тысячную купюру

Новая купюра номиналом в 1000 гривен уже напечатана, а в феврале состоится официальная презентация. Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на собственные источники. Как пишет агентство, любую информацию о новой купюре сильно скрывают.

«Мы все знаем, что ее напечатали, но кто на ней изображен — известно буквально нескольким людям, с которых взяли подписку о неразглашении. Вроде ее должны представить к какой-то ближайшей памятной дате», — рассказал источник.