В Беларуси упростят ряд административных процедур для юрлиц и ИП

Например, размер платы при выдаче свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства гражданского назначения, являющегося источником электромагнитного излучения, снижен с 0,9 до 0,4 базовой величины за единицу.

Поправки приняты для упрощения административных процедур, в том числе уменьшения их количества, а также сокращения перечня подаваемых документов, времени осуществления процедур.

Для снижения финансовых затрат на хранение товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения, уменьшены сроки выдачи заключений о возможности уничтожения товаров с 1 месяца до 10 рабочих дней.

Срок выдачи разрешения на высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний сокращен с 1 месяца до 20 рабочих дней.

При разработке проектной документации для создания рынков и возведения на их территории зданий и сооружений застройка должна осуществляться в соответствии с градостроительной документацией, с учетом требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании конкретных объектов строительства. Дополнительное согласование с органами государственного пожарного надзора проектной документации на строительство, разработанной в соответствии с разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, не требуется.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования. ​