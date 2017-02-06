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12:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси упростят ряд административных процедур для юрлиц и ИП

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 февраля 2017 года № 92, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: БЕЛТА

Поправки приняты для упрощения административных процедур, в том числе уменьшения их количества, а также сокращения перечня подаваемых документов, времени осуществления процедур.

Например, размер платы при выдаче свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства гражданского назначения, являющегося источником электромагнитного излучения, снижен с 0,9 до 0,4 базовой величины за единицу.

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Для снижения финансовых затрат на хранение товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения, уменьшены сроки выдачи заключений о возможности уничтожения товаров с 1 месяца до 10 рабочих дней.

Срок выдачи разрешения на высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний сокращен с 1 месяца до 20 рабочих дней.

При разработке проектной документации для создания рынков и возведения на их территории зданий и сооружений застройка должна осуществляться в соответствии с градостроительной документацией, с учетом требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании конкретных объектов строительства. Дополнительное согласование с органами государственного пожарного надзора проектной документации на строительство, разработанной в соответствии с разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, не требуется.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования. ​

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