В Новосибирске сузили улицу 1905 года для ремонта водопровода
Возле дома по улице 1905 года, 73 сужен участок дороги для проведения ремонтных работ, сообщает
Возле дома по улице 1905 года, 73 сужен участок дороги для проведения ремонтных работ, сообщает
В Новосибирске сузили улицу 1905 года для ремонта водопровода, сообщает
Участок дороги пролегает прямо за Нарымским сквером, рядом со строительством новых жилых домов. Длина участка составляет около 400 метров. .
МУП «Горводоканал» проводит аварийную работу по ремонту водопровода, поэтому проезжая часть сужена на 5 метров. Дорогу планируют отремонтировать до конца недели, 12 февраля.
Напомним, 3 февраля новосибирские СМИ сообщили о возникновении возле дома по улице 1905 года, 83, 1,5-метровой ямы, в которую натекла вода.