В 8 раз вырос объем утечки денег из Новосибирска

В 8 раз вырос объем утечки валюты из Новосибирска, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Таможенники проанализировали прошлогодние преступления, связанные с невозвращением денег средств из-за рубежа и незаконным выводом валюты за границу.

За 2016 год было возбуждено 81 уголовное дело, из них 54 дела — по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств).

«Что касается сумм, то в 2016 году сибиряки вывели за рубеж в 1,6 раза больше денежных средств, чем в 2015. Средства из России преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию», — отметили таможенники.

«Чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании. Затем для оплаты данного товара денежные средства перечисляются на счета иностранных контрагентов. Срок действия контракта истекает, товар на территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий, для того чтобы вернуть перечисленные деньги», — пояснил начальник Сибирской оперативной таможни Александр Миюшов.

Если по итогам 2015 года невозврат валюты в регионе составил 6 млрд 145 млн рублей (из них в Новосибирске — 1 млрд 232 млн), то в 2016 году эта сумма уже равнялась 10 млрд 431 млн рублей (из них в Новосибирске — 8 млрд 407 млн рублей).