В 8 раз вырос объем утечки денег из Новосибирска
Средства из России преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию, сообщает
Средства из России преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию, сообщает
В 8 раз вырос объем утечки валюты из Новосибирска, сообщает
Таможенники проанализировали прошлогодние преступления, связанные с невозвращением денег средств
За 2016 год было возбуждено 81 уголовное дело, из них 54 дела — по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств).
«Что касается сумм, то в 2016 году сибиряки вывели за рубеж в 1,6 раза больше денежных средств, чем в 2015. Средства из России преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию», — отметили таможенники.
«Чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона заключают договор на поставку товара
Если по итогам 2015 года невозврат валюты в регионе составил 6 млрд 145 млн рублей (из них в Новосибирске — 1 млрд 232 млн), то в 2016 году эта сумма уже равнялась 10 млрд 431 млн рублей (из них в Новосибирске — 8 млрд 407 млн рублей).