«Монашенки» уничтожают леса в Сузунском районе

усеница шелкопряда-монашенки поедает хвою, после чего деревья погибают. Об этом третьего января в пресс-центре «Интерфакс» рассказал руководитель департамента лесного хозяйства региона Вячеслав Дубовицкий.

Шелкопряд-монашенка (Lymantria monacha) — ночная бабочка (и гусеница) семейства волнянок. По данным Википедии, этот лесной вредитель повреждает многие деревья, особенно ель, сосну, лиственницу, вообще все хвойные леса, кроме можжевельника и тиса. Однако летом 2016 года в северной зоне областного лесничества выявлен очаг распространения еще одного вредителя — сибирского шелкопряда, который уничтожает хвойные деревья, в том числе кедры, и очень быстро распространяется. Этот вид шелкопряда обитает на территории от Южного Урала до побережья Японского и Охотского морей.

«В Сибирском федеральном округе более миллиона гектаров леса повреждены этим вредителем, в основном в Красноярском крае и Томской области», — пояснил Вячеслав Дубовицкий и добавил, что в Новосибирск 8 февраля приезжает руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Цель визита — совещание по эффективной борьбе с сибирским шелкопрядом, так как есть опасения, что в 2017 году ситуация прошлого года может повториться.