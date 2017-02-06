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16:25 (мск), источник: VN.RU

«Монашенки» уничтожают леса в Сузунском районе

Хвойным лесам Новосибирской области летом 2017 года угрожает нашествие гусениц шелкопряда-монашенки. В прошлом году на территории Барабинского, Сузунского и Ордынского лесничеств были выявлены очаги этого вредителя. Г.

усеница шелкопряда-монашенки поедает хвою, после чего деревья погибают. Об этом третьего января в пресс-центре «Интерфакс» рассказал руководитель департамента лесного хозяйства региона Вячеслав Дубовицкий.

Шелкопряд-монашенка (Lymantria monacha) — ночная бабочка (и гусеница) семейства волнянок. По данным Википедии, этот лесной вредитель повреждает многие деревья, особенно ель, сосну, лиственницу, вообще все хвойные леса, кроме можжевельника и тиса. Однако летом 2016 года в северной зоне областного лесничества выявлен очаг распространения еще одного вредителя — сибирского шелкопряда, который уничтожает хвойные деревья, в том числе кедры, и очень быстро распространяется. Этот вид шелкопряда обитает на территории от Южного Урала до побережья Японского и Охотского морей.

«В Сибирском федеральном округе более миллиона гектаров леса повреждены этим вредителем, в основном в Красноярском крае и Томской области», — пояснил Вячеслав Дубовицкий и добавил, что в Новосибирск 8 февраля приезжает руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Цель визита — совещание по эффективной борьбе с сибирским шелкопрядом, так как есть опасения, что в 2017 году ситуация прошлого года может повториться.

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