«Монашенки» уничтожают леса в Сузунском районе
Хвойным лесам Новосибирской области летом 2017 года угрожает нашествие гусениц
Хвойным лесам Новосибирской области летом 2017 года угрожает нашествие гусениц
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«В Сибирском федеральном округе более миллиона гектаров леса повреждены этим вредителем, в основном в Красноярском крае и Томской области», — пояснил Вячеслав Дубовицкий и добавил, что в Новосибирск 8 февраля приезжает руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Цель визита — совещание по эффективной борьбе с сибирским шелкопрядом, так как есть опасения, что в 2017 году ситуация прошлого года может повториться.