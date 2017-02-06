Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
Василиса Володина показала дочь в 7 и 16 лет: реакция фанатов
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
13:05 (мск), источник: dostup1.ru

Муниципалитетам, работающим с налоговыми должниками, вернут половину доходов — Дубровский

Механизм, который начнет действовать с 2018 года, будет учитывать итоги работы муниципалитетов за предыдущие 12 месяцев.

Муниципалитетам Челябинской области будут возвращаться 50% доходов, которые поступят в региональный бюджет в результате их работы с должниками по налоговым платежам, — такое решение принял губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о недоимке налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, которые поступают в областной бюджет. Проработка и реализация данного механизма поручена Минфину.

Таким образом, по словам главы региона, муниципалитеты получат дополнительный стимул для пополнения местных бюджетов за счет мобилизации резервов налоговых и неналоговых доходов. «На сегодня бюджет Челябинской области более чем наполовину муниципальноориентированный. Одним из критериев при распределении средств является готовность муниципалитетов к внедрению новых практик, их способность создать благоприятную среду для жителей и предпринимателей. Считаю, что дополнительное финансовое стимулирование подвигнет глав территорий работать эффективнее», — подчеркнул Борис Дубровский.

По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, средства будут передаваться в виде межбюджетных трансфертов. Механизм, который начнет действовать с 2018 года, будет учитывать итоги работы муниципалитетов за предыдущие 12 месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вынесен приговор челябинцу, который делал и продавал боевое оружие
Пермский край возглавит столичный чиновник Максим Решетников
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Олбрайт беспокоит роль советника Бэннона в администрации Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь