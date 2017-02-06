Муниципалитетам, работающим с налоговыми должниками, вернут половину доходов — Дубровский

Муниципалитетам Челябинской области будут возвращаться 50% доходов, которые поступят в региональный бюджет в результате их работы с должниками по налоговым платежам, — такое решение принял губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о недоимке налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, которые поступают в областной бюджет. Проработка и реализация данного механизма поручена Минфину.

Таким образом, по словам главы региона, муниципалитеты получат дополнительный стимул для пополнения местных бюджетов за счет мобилизации резервов налоговых и неналоговых доходов. «На сегодня бюджет Челябинской области более чем наполовину муниципальноориентированный. Одним из критериев при распределении средств является готовность муниципалитетов к внедрению новых практик, их способность создать благоприятную среду для жителей и предпринимателей. Считаю, что дополнительное финансовое стимулирование подвигнет глав территорий работать эффективнее», — подчеркнул Борис Дубровский.

По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, средства будут передаваться в виде межбюджетных трансфертов. Механизм, который начнет действовать с 2018 года, будет учитывать итоги работы муниципалитетов за предыдущие 12 месяцев.